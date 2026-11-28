«Рубин» всухую разгромил «Акрон» и одержал четвертую победу подряд в РПЛ

«Рубин» обыграл «Акрон» в матче 16-го тура РПЛ — 3:0.

Игра проходила в Казани.

Голами в составе победителей отметились Угучукву Иву, Ульви Бабаев и Игнасио Сааведра.

Казанцы одержали четвертую победу подряд в РПЛ. Тольяттинцы потерпели четвертое поражение кряду.

«Рубин» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в таблице чемпионата России, «Акрон» с 12 очками остался на предпоследнем, 15-м месте.

В следующем туре «Рубин» 6 декабря в гостях сыграет с «Краснодаром», а 5 декабря «Акрон» примет «Оренбург».