Игдисамов о поражении ЦСКА от «Зенита»: «Многие устали к концу года. Беру ответственность на себя»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопросы после поражения от «Зенита» (1:4) в 16-м туре РПЛ.

Перед матчем ЦСКА выпустил ролик, в котором воспитанник «Зенита» Данил Круговой выступил в роли стендап-комика с отсылками к временам его выступлений за «Зенит».

— Сыграет ли Тороп против «Родины»?

— Ни один тренер не скажет вам по следующему матчу сразу после игры.

— Просто много ошибок и у Торопа, и у Бориско.

— Но я не могу вам что-то сказать сейчас. Никто же не торопит. Решим после недельного цикла.

— ЦСКА больше владеет мячом, но есть кризис в позиционной атаке. Может, стоило отдать мяч «Зениту»?

— При счете 0:2?

— Сразу.

— Мне кажется, именно «Зенит» и владел мячом в начале. Позже они действовали по счету, отдали мяч и выбегали в контратаки.

— Вы Кармо рассматриваете как игрока замены?

— Он прибавляет в последнее время. Но нужно понимать, в каких условиях его использовать. С такими командами, как «Зенит», мы можем иметь много проблем в обороне на той позиции, где играет Энрике. Он часто сваливается в одну зону, где принимает мячи и начинает свой забег. Не всегда это нужно для команды. А как раз в последние 30 минут его качества помогают. Нужно смотреть, где и как его эффективнее всего использовать.

— Игра на кубок против «Акрона» сегодня сказалась?

— Я говорил, что впереди сложные игры. Да, обыграли «Акрон», выполнили задачу. Но после матча даже не было эмоций. Многие устали к концу года. Наверное, поэтому и было такое начало в нашем исполнении сегодня. Но я беру ответственность за результат на себя, — сказал Игдисамов на пресс-конференции.

С 26 очками ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 16 матчей.