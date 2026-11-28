Семак о ролике ЦСКА со стендапом: «Мотивацию и настрой все равно нужно контролировать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над ЦСКА (4:1) в 16-м туре РПЛ прокомментировал ролик, который пресс-служба армейцев выпустила перед игрой.

Перед матчем ЦСКА выпустил ролик, в котором воспитанник «Зенита» Данил Круговой выступил в роли стендап-комика с отсылками к временам его выступлений за «Зенит».

— Перед матчем ЦСКА выложил ролик со стендапом от Кругового. Это помогает мотивировать игроков на матч?

— Мотивацию и настрой все равно нужно контролировать. Но во всем нужна мера. По поводу взаимоотношений Кругового и Глушенкова — не вижу смысла это комментировать, — сказал Семак на пресс-конференции.

После победы над ЦСКА «Зенит» с 34 очками вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя московское «Динамо» на два очка.