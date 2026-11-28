Быстров — о победе «Зенита»: «Игроки ЦСКА испуганно-обмороженные вышли на этот матч»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в комментарии «СЭ» поделился мнением о победе петербуржцев над ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ (4:1).

«Игроки ЦСКА испуганно-обмороженные вышли на этот матч. Не в своей манере встали беспомощно у своих ворот, и «Зенит» их раскатал. При своих болельщиках можно было и в футбол поиграть с первых минут», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» набрал 34 очка и поднялся на первое место в таблице. У идущего вторым московского «Динамо» (32 очка) есть игра в запасе. ЦСКА остался пятым с 26 очками.

В следующем туре «Зенит» 5 декабря примет «Балтику», а ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с «Родиной».