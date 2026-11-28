Дивеев о расширении РПЛ: «20 команд — нормально. Надо начинать раньше и играть больше летом»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал о своем отношении к возможному расширению РПЛ до 18-20 команд.

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов совместно с другими руководителями клубов лиги направил в РПЛ предложение об увеличении числа участников чемпионата до 20.

— Как ты относишься к расширению лиги?

— Это нормальное и интересное предложение. Главное, правильно все сделать. 20 команд? Да, нормальное количество команд. Играть в середине декабря? Может быть, надо начинать раньше и играть больше летом. Нужно правильно все сделать.

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд.