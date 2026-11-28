«Балтика» — «Ахмат»: защитник калининградцев Беликов получил две желтые карточки за минуту

«Балтика» осталась в меньшинстве в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата».

Встреча проходит в Калиниграде.

Полузащитник хозяев Иван Беликов вышел на замену на 61-й минуте, получил первую желтую карточку на 68-й минуте, а вторую желтую — на 69-й минуте.