«Балтика» — «Ахмат»: защитник калининградцев Беликов получил две желтые карточки за минуту
«Балтика» осталась в меньшинстве в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата».
Встреча проходит в Калиниграде.
Полузащитник хозяев Иван Беликов вышел на замену на 61-й минуте, получил первую желтую карточку на 68-й минуте, а вторую желтую — на 69-й минуте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|36-19
|34
|
2
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-21
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 3
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3
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