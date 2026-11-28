Тренер ЦСКА Игдисамов — о поражении от «Зенита»: «Я не смог подготовить команду к матчу»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил причины поражения команды в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:4).

— Почему не удалось ничего противопоставить «Зениту»?

— Здесь много факторов. Первое — эмоциональное состояние. Я не смог подготовить команду к матчу. Хотя был акцент на агрессии, видимо, выбрал неправильные слова для того, чтобы донести это до ребят.

— В перерыве вы перешли на схему с четырьмя защитниками. Почему поменяли схему?

— Потому что надо было отыгрываться.