ЦСКА — «Зенит»: Луис Энрике забил третий гол петербургской команды в матче

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике забил третий гол петербургской команды в матче 16-го тура РПЛ на 51-й минуте.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.