«Больше занимается медийностью, чем футболом». Карпукас раскритиковал Кругового за предматчевый ролик

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас раскритиковал защитника ЦСКА Данила Кругового за видео «О бывших», опубликованное армейцами перед матчем 16-го тура РПЛ. Петербуржцы выиграли встречу со счетом 4:1, а Карпукас назвал поступок соперника неэтичным.

«В последнее время он больше занимается медийностью, чем футболом. А мы вышли побеждать. И показали хороший уровень игры», — сказал Карпукас во флэш-интервью после матча.

На вопрос, стала ли публикация дополнительной мотивацией для «Зенита», Карпукас ответил: «Не сказать, что делали акцент на нем. Но мне кажется, что это не совсем правильно».

«Зенит» набрал 34 очка и поднялся на первое место в таблице. У идущего вторым московского «Динамо» (32 очка) есть игра в запасе. ЦСКА остался пятым с 26 очками.

В следующем туре «Зенит» 5 декабря примет «Балтику», а ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с «Родиной».