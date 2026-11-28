Игдисамов о ролике ЦСКА со стендапом: «Не обращаю внимание на такое. «Зенит» и без этого был настроен на победу»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после поражения от «Зенита» (1:4) в 16-м туре РПЛ прокомментировал ролик, который пресс-служба армейцев выпустила перед игрой.

Перед матчем ЦСКА выпустил ролик, в котором воспитанник «Зенита» Данил Круговой выступил в роли стендап-комика с отсылками к временам его выступлений за «Зенит».

— Мог злую шутку сыграть проморолик с Круговым?

— Не знаю. Не обращаю внимания на такое. «Зенит» и без этого был настроен на победу.

— ЦСКА вернется в борьбу за титул?

— На данном этапе нет смысла что-то прогнозировать. Еще есть много туров, — сказал Игдисамов на пресс-конференции.

С 26 очками ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 16 матчей.