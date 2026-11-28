Нападающий ЦСКА Мусаев о возможном подписании форварда «Атлетико Паранаэнсе» Вивероса: «На меня это особо не влияет»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал итоги матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (1:4), а также отреагировал на слухи о возможном подписании армейским клубом колумбийского нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Кевина Вивероса.

По информации журналиста Пипе Сиерра, стороны намерены согласовать условия личного контракта 26-летнего колумбийца. Ранее журналист TyC Sports Герман Гарсия Грова сообщил, что ЦСКА и «Атлетико Паранаэнсе» достигли договоренности о трансфере Вивероса за 20 миллионов долларов и еще 7 миллионов в виде бонусов. Форвард может подписать четырехлетний контракт, однако сторонам пока не удалось окончательно согласовать зарплату.

— Ходят слухи о приходе в ЦСКА нового колумбийского нападающего [Кевина Вивероса]. Как это на вас влияет?

— Если приедет и будет для нас хорошим помощником, дай бог. На меня это особо не влияет.

— Насколько тяжело было выходить со скамейки?

— Хотелось забить гол, чтобы сохранить лицо ЦСКА.

— Чувствовалось, что Дивеев знает ваши сильные стороны?

— Дивеев не один в футбол играет.

— Сценарий сыграл против вас, первым забил «Зенит».

— Они свои моменты реализовали, потом у нас были моменты, которые мы не реализовали.

— Эта игра глобально влияет на амбиции клуба?

— Конечно, обыграй мы «Зенит», то мы бы уже не сильно отставали от верхней строчки. Но у нас еще один матч в этом году, постараемся исправить ситуацию.

После 16 матчей ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 26 очков. «Зенит» с 34 очками занимает первую строчку.