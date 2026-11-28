Семин: «ЦСКА не смог навязать борьбу, «Зенит» чересчур легко взял три очка»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ (4:1).

«ЦСКА не смог сегодня навязать борьбу «Зениту». Слишком много пространства давали они сопернику. «Зенит» свободно принимал мячи. А для них это очень серьезное преимущество. И по уровню мастерства игроков они выше ЦСКА. «Зенит» чересчур легко взял три очка в Москве», — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» набрал 34 очка и поднялся на первое место в таблице. У идущего вторым московского «Динамо» (32 очка) есть игра в запасе. ЦСКА остался пятым с 26 очками.

В следующем туре «Зенит» 5 декабря примет «Балтику», а ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с «Родиной».