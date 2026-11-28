Дивеев о конфликте в сборной России с участием Глушенкова: «Нам Черчесов говорил, что нельзя выносить что-то из очага»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев после матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (4:1) оценил ситуацию с конфликтом в сборной России, связанным с невызовом в национальную команду полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

Глушенков пропустил ноябрьский сбор не из-за игровых качеств, а из-за отношения к выступлениям за национальную команду — об этом заявлял главный тренер сборной России Валерий Карпин. По словам наставника, замечания Глушенкову делали даже партнеры по команде.

13 ноября Круговой раскритиковал Глушенкова за отношение к игре в сборной России: «Чего он добился?».

— Как тебе история с конфликтом в сборной России, связанный с Глушенковым?

— Все что было в раздевалке останется там. Я считаю неправильно говорить то, что было в раздевалке. Нам Черчесов говорил, что нельзя выносить что-то из очага. Вот кто знает, что там точно было?

Глушенков не вошел в состав сборной России на ноябрьский сбор. В этом сезоне на счету 27-летнего футболиста 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.