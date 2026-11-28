«Балтика» — «Ахмат»: нулевая ничья после первого тайма

Первый тайм матча 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Ахматом» завршился вничью — 0:0.

Встреча проходит в Калининграде.

На 29-й минуте желтую карточку получил нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе за нарушение правил на защитнике хозяев Сергее Варатынове. Форвард пропустит матч следующего тура против «Локомотива», который пройдет 5 декабря.