К тренировке основы "Анжи" был привлечен форвард молодежной команды

Рано утром в воскресенье "Анжи" провел тренировку на базе в Кратово, информирует официальный сайт клуба. Как и на прошлой неделе, основная нагрузка в ходе занятия выпала на тех, кто не был задействован во вчерашней встрече 37-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:0). Основная группа игроков проходила восстановительные процедуры – бассейн, массаж, сауна. Те же футболисты, которые не были задействованы во встрече с армейцами, провели поединок 7 на 7. "Синие", в составе которых играл нападающий молодежного состава "Анжи" Исламнур Абдулавов, оказались сильнее "желтых". Сам форвард отметился красивым голом и отличным ударом головой, который с большим трудом из-под перекладины достал Помазан.