46 лет празднует один из лучших футболистов в истории «Локомотива» Дмитрий Лоськов

12 февраля исполняется 46 лет экс-капитану «Локомотива» Дмитрия Лоськову, который сейчас входит в тренерский штаб «железнодорожников». Он является рекордсменом команды по матчам (421) и голам (128).

Лоськов — двукратный чемпион России. Дважды он становился лучшим бомбардиром национального чемпионата. По два раза с «Локомотивом» он выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Большую часть карьеры Дмитрий провел в составе «железнодорожников», с 2007 по 2010 год играл за «Сатурн». В сборной России сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола.

В августе 2016 года Лоськов вошел в тренерский штаб «Локомотива». Он выиграл с командой чемпионат России, Кубок (дважды) и Суперкубок России.