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30 лет исполняется экс-защитнику «Спартака» Маркосу Рохо

09:30
Маркос Рохо. Фото AFP
Маркос Рохо. Фото AFP
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20 марта 1990 года родился защитник сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо. Сегодня ему исполняется 30 лет.

Рохо — воспитанник клуба «Эстудиантес», в котором выступал за все юношеские команды. В 2010 году аргентинец стал игроком «Спартака». Однако он не смог стать твердым игроком основы и в 2012-м перебрался в «Спортинг». А 2014 году защитника у португальского клуба приобрел «Манчестер Юнайтед».

В составе английского клуба Рохо выигрывал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок страны и становился победителем Лиги Европы.

За сборную Аргентины он провел 61 матч и забил 3 мяча. Участвовал на чемпионате мира-2014 и Кубках Америки в 2015 и 2016 годах.

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