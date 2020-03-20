30 лет исполняется экс-защитнику «Спартака» Маркосу Рохо

20 марта 1990 года родился защитник сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо. Сегодня ему исполняется 30 лет.

Рохо — воспитанник клуба «Эстудиантес», в котором выступал за все юношеские команды. В 2010 году аргентинец стал игроком «Спартака». Однако он не смог стать твердым игроком основы и в 2012-м перебрался в «Спортинг». А 2014 году защитника у португальского клуба приобрел «Манчестер Юнайтед».

В составе английского клуба Рохо выигрывал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок страны и становился победителем Лиги Европы.

За сборную Аргентины он провел 61 матч и забил 3 мяча. Участвовал на чемпионате мира-2014 и Кубках Америки в 2015 и 2016 годах.