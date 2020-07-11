17-летний вратарь «Ростова» отказался от пожизненного бесплатного такси и отдаст деньги на благотворительность

Вратарь «Ростова» Денис Попов отказался от предложения крупной компании на пожизненный бесплатный проезд в такси. Вместо этого он переведет деньги в фонд, организованный актером Константином Хабенским. Организация помогает детям, больным онкологическими заболеваниями.

«После матча с «Сочи» мне предложили пожизненные поездки на такси. Спасибо за такое предложение. Но я свое еще заработаю, а есть те, кому помощь нужна прямо сейчас. Решили передать эти деньги детям с онкологическими заболеваниями, которым помогает «Фонд Хабенского».

А таксисту из Ростова, который хотел нанести мою фотку на машину, подписал мяч.

Добро — это действие", — написал Попов в Instagram.

«Большое спасибо за помощь», — ответила пресс-служба фонда Хабенского.

Попов принял участие в матче против «Сочи», на который дончане выставили игроков молодежки и академии из-за вспышки коронавируса в первой команде. Сочинцы победили 10:1, но Попов был признан лучшим игроком встречи за отраженный пенальти и рекорд по количеству сейвов.