17 лет назад Акинфеев дебютировал за ЦСКА

Сегодня, 29 марта, исполнилось 17 лет со дня дебюта за ЦСКА вратаря Игоря Акинфеева. В тот день красно-синие проиграли «Зениту» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Премьер-Лиги.

«29 марта 2003 года за ЦСКА дебютировал Игорь Акинфеев, выйдя на замену в игре Кубка Премьер-Лиги с Зенитом. И понеслось», — написано в Twitter ЦСКА.

33-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. Голкипер вместе с москвичами шесть раз становился чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16), является шестикратным обладателем Кубка страны (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13). В сезоне-2004/05 завоевал Кубок УЕФА.