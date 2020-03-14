100 лет со дня рождения выдающегося советского вратаря Алексея Хомича

Сегодня исполняется 100 лет со дня легендарного советского вратаря Алексея Хомича. Он родился 14 марта 1920 года в Москаве.

Игровая карьера Хомича продолжалась 11 лет. За это время он сыграл в 198 матчах, в 79 из которых не пропустил голов. В составе московского «Динамо» Хомич дважды становился чемпионом СССР (1945, 1949), а также четыре раза завоевывал серебряные медали первенства страны (1946, 1947, 1948, 1950). В 1953 году он присоединился к минским динамовцам, и во многом благодаря блистательной игре вратаря клуб из Белоруссии стал бронзовым призером чемпионата СССР в 1954 году.

Осенью 1945 года Футбольная ассоциация Англии пригласила «Динамо» как чемпиона СССР принять участие в товарищеском турнире с лучшими командами Британии — английскими «Челси» (3:3), «Кардифф Сити» (10:1) и «Арсеналом» (4:3), а также шотландским «Рейнджерс» (2:2). Во время знаменитого турне «Динамо» по Великобритании английские журналисты прозвали Хомича «Тигром».

Во время Великой Отечественной войны Хомича призвали в армию. В 1943 году высшим руководством страны было принято решение провести товарищеские матчи между командами-союзницами. Ворота советской сборной защищал Хомич.

Голкипер завершил карьеру в 1956 году. С 1969 по 1979 год был внештатным фотокорреспондентом в еженедельнике «Футбол».

30 мая 1980 года Хомич умер от цирроза печени.