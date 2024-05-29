Бекхэм, Пеле, Рийсе. Кто из футболистов заработал, а кто потерял все

Профессиональные футболисты в глазах публики обычно выглядят очень обеспеченными людьми.

На это есть основания: на высоком уровне даже не суперзвезды, а просто крепкие игроки могут зарабатывать круглые суммы, исчисляемые миллионами. И вести соответствующий образ жизни — дорогие машины, отдых на лучших курортах, люксовая одежда.

Но любой, даже самый выгодный контракт рано или поздно завершается, да и карьера спортсмена достаточно быстро подходит к концу. И когда финансовый поток пересыхает, становится видно, кто сумел правильно распорядиться сверхдоходами, а кто просто бездумно тратил. Сейчас даже не суперзвезды, а люди со средним достатком понимают, насколько важно жить не только сегодняшним днем и задумываться о будущем. Давайте посмотрим, кого из известных футболистов можно назвать удачливыми инвесторами или бизнесменами, а кого — нет.

Многие уверены, что высокие доходы являются гарантией комфортного будущего даже после окончания трудовой деятельности. Это не так — и история знает много примеров этому. Позаботьтесь о своем будущем сами, вступайте в программу долгосрочных сбережений НПФ «БУДУЩЕЕ». Одним из преимуществ программы является возможность разморозить и использовать накопительную часть пенсии в качестве единовременного взноса.

Дэвид Бекхэм. Фото AFP

Дэвид Бекхэм

Когда начинаешь говорить о тех, кто правильно сумел распорядиться своей популярностью, Бекхэм приходит на ум одним из первых. Можно сколько угодно доказывать, что Спайс Бой был посредственным футболистом с ограниченным техническим арсеналом. Но он, во-первых, поиграл за такие топ-клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан» и «Пари-Сен-Жермен», а во-вторых, сумел идеально монетизировать собственную востребованность у СМИ.

Бекхэм всегда был на первых полосах газет не только благодаря футболу — он стильно одевался, женился на поп-звезде и заработал репутацию отличного семьянина, снимался в кино, выпускал именные видеоигры, охотно занимался благотворительностью, а также очень удачно подписывал рекламные контракты. Например, один из его договоров с известным производителем спортивной одежды и инвентаря является пожизненным.

Хотя Бекс завершил карьеру в 2013-м, он все еще на слуху, а его состояние некоторые источники оценивают почти в полмиллиарда долларов. Еще будучи игроком, он открыл собственную футбольную академию, проработавшую несколько лет, выпускал книги, парфюм и много чего еще, удачно вкладывался в недвижимость. А главной его инвестицией стало приобретение в 2014 году за 25 миллионов долларов права создать клуб американской МЛС. Процесс запуска занял больше пяти лет, но в 2020-м «Интер Майами» дебютировал в лиге. Сейчас в нем играют, например, Лионель Месси и Луис Суарес.

Пеле. Фото Global Look Press

Пеле

В списке бизнесменов от футбола не обойтись и без лучшего игрока за всю историю. Пеле был одним из первопроходцев в создании того, что сейчас принято именовать «личный бренд». Его имя действительно знали даже те, кто был максимально далек от футбола, оно стало нарицательным.

Давайте не забывать, что в 60-х и 70-х зарплаты в футболе были очень далеки от современных, да и Пеле почти всю карьеру отыграл в родном «Сантосе», лишь перед уходом из спорта заглянув на заработки в «Нью-Йорк Космос». Тем не менее Король футбола стал мультимиллионером. Еще будучи игроком, он подписывал выгодные рекламные контракты, а также ездил с клубом в коммерческие турне.

Пеле покупал кофейные плантации и рекламировал собственный кофе, писал биографические книги, читал лекции — например, в 2006-м его даже приглашали на Всемирный экономический форум в Давос. А еще он работал министром спорта в родной Бразилии, много лет был послом ЮНЕСКО и умер в 82 года очень обеспеченным человеком.

Дейв Уилан. Фото Global Look Press

Дейв Уилан

Многим этот седовласый англичанин, на поле бывший современником Пеле, известен прежде всего как бизнесмен, но Уилан 10 лет отыграл на профессиональном уровне за «Блэкберн» и «Крю Александра». Повторимся, дело было в середине века, когда доходы футболистов были вовсе не такими, как сейчас.

Но Уилан, еще не закончив играть, пошел в бизнес. Он создал сеть супермаркетов эконом-класса, которую в конце 70-х продал за 1,5 миллиона фунтов. Затем запустил другую сеть — магазинов спортивных товаров и фитнес-клубов, ставшую второй по величине в Великобритании. Все это принесло ему состояние, превышающее 200 миллионов долларов.

Не остался Уилан в стороне и от футбола — в 1995 году он стал владельцем «Уигана», который за 10 лет проделал путь от третьего дивизиона до премьер-лиги и задержался там на восемь сезонов. А в 2013-м клуб выиграл Кубок Англии, ставший первым трофеем и для Уилана. Пост президента «Уигана» он покинул через два года.

Кларенс Зеедорф

Нидерландский полузащитник памятен многим своими выступлениями за «Аякс», мадридский «Реал», итальянские «Интер» и «Милан». При этом большая часть его игровой карьеры прошла как раз на Апеннинах. Там же, кстати, он получил экономическое образование и степень магистра в престижном миланском университете Боккони. И за это был прозван одноклубниками Профессором.

Полученные знания Зеедорф, повесивший бутсы на гвоздь в 2014-м, начал применять до окончания игровой карьеры. Например, основанный им благотворительный фонд участвует в многочисленных социально ориентированных проектах в родном для Кларенса Суринаме. Им даже построен стадион в Парамарибо.

А в Италии у Зеедорфа успешно работает ресторанный бизнес. Совместно с известным шеф-поваром он открыл сеть из нескольких заведений японской кухни. Сейчас она насчитывает шесть точек в Милане, Риме, Порто-Черво и на Сардинии. Рестораны приносят Кларенсу неплохой доход.

Алешандре Пату. Фото Global Look Press

Алешандре Пату

Еще один бывший футболист «Милана» в нашем списке. Пату, известный по кличке Утенок, помимо красно-черных поиграл еще почти в десятке бразильских, европейских и даже азиатских клубов. Но, по мнению экспертов, так и не смог добиться максимума как футболист и закончил карьеру в 2023 году в «Сан-Паулу».

Несмотря на это, его состояние оценивается примерно в 145 миллионов евро, что делает бразильца одним из самых богатых современных футболистов. Дело в том, что Пату давно и успешно занимается бизнесом — большая часть его доходов не связана с зарплатой в клубах и рекламными контрактами.

Например, он является владельцем популярной в Бразилии сети ресторанов быстрого питания. Также в его портфолио есть собственный бренд водки, линия мужской одежды, инвестиции в недвижимость. Поэтому Пату, которому сейчас только 34, уже может не переживать за будущую пенсию.

Жерар Пике. Фото Global Look Press

Жерар Пике

Этот игрок известен не только как бывший муж поп-певицы Шакиры или чемпион мира и Европы — на счету Пике более 100 матчей за сборную Испании. Но и как один из крупных инвесторов от мира футбола. Начав профессиональную карьеру в «Манчестер Юнайтед», большую ее часть Жерар провел в «Барселоне», закончив в 2022 году.

Теперь Пике может посвящать все свое время инвестициям и бизнесу, тем более что у него неплохо получается. Вероятно, эта склонность передалась ему от отца, также бывшего крупным предпринимателем. В середине прошлого десятилетия Жерар вошел в число совладельцев группы компаний, которая в 2018 году приобрела у Международной федерации тенниса права на проведение Кубка Дэвиса, после чего престижный турнир пережил серьезные реформы.

Также компания Пике работает на рынке телевизионных прав на показ различных турниров, вкладывается в киберспорт. А еще Жерар запустил в Барселоне аналог популярной в России футбольной медиалиги.

Есть расхожее мнение: чтобы обеспечить комфортное будущее, достаточно много зарабатывать. Это не так. Как мы видим, даже звезды футбола, несмотря на высокие зарплаты, задумываются о том, как будет строиться их доход после окончания карьеры. Создавайте будущее сами с помощью программы долгосрочных сбережений от НПФ «БУДУЩЕЕ». Заключите договор долгосрочных сбережений и получите софинансирование от государства на сумму до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу, а также возможность получать налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год.

Матье Фламини. Фото Global Look Press

Матье Фламини

Французского полузащитника болельщики помнят по выступлениям за лондонский «Арсенал». Также он выступал за «Марсель», «Милан», «Кристал Пэлас» и «Хетафе», а еще провел три игры за сборную Франции. Можно уверенно сказать, что карьера у Фламини вышла неплохой, но суперзвездой он никогда не был.

Зато сейчас француз потенциально является богатейшим бывшим футболистом мира, обходя и Бекхэма, и Месси, и обоих Роналду, вместе взятых. Дело в том, что еще в 2008 году он вместе с итальянцем Паскуале Гранатой основал в Пизе технологический стартап, с годами ставший первым в мире массовым производителем левулиновой кислоты.

Это вещество, по мнению ученых, способно стать ключевым в производстве биотоплива, которое призвано со временем полностью заменить нефть. Компания успешно развивается, сейчас в ней работают уже несколько сотен сотрудников, получает различные премии, а ее оценочная стоимость варьируется в промежутке от 20 до 30 миллиардов долларов.

Игорь Денисов

Есть успешные инвесторы и среди российских футболистов. Например, Игорь Денисов, выступавший за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив», в свое время прослыл одним из самых неуступчивых игроков на поле. А также нередко оказывался в центре различных конфликтов и скандалов благодаря тяжелому характеру.

Но оказалось, что при всем при этом Денисов вполне успешен в качестве предпринимателя. У него долгое время была доля в строительной компании. Но главным интересом Игоря с начала 10-х стала коммерческая недвижимость. Благодаря ряду успешных вложений ныне он может чувствовать себя финансово независимым человеком.

Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Сергей Семак

Самый успешный российский тренер последних лет, выигравший пять чемпионских титулов с «Зенитом», выделялся среди коллег, еще будучи действующим футболистом. И на поле, и в интервью — у Семака всегда был особый взгляд на жизнь.

Поэтому не стоит удивляться тому, что за пределами футбола он удачно распоряжается своими средствами. Причем в бизнес Семак пошел уже давно — еще в конце нулевых он открыл агентство по аренде лимузинов. Также Сергей Богданович открывал собственный ресторан в Петербурге и пытался стать совладельцем банка. Но главным его активом является вовсе не это.

Он является владельцем компании в Краснодарском крае, которая занимается скупкой и переработкой риса. Этот бизнес приносит Семаку ощутимую прибавку к тренерской зарплате.

Чарли Морган (слева) и Эден Азар. Фото Global Look Press

Чарли Морган

А закончим наш список забавной историей. Вы спросите, кто такой Чарли Морган? Это тот самый бол-бой «Суонси», с которым в 2013-м вступил в конфликт звезда «Челси» Эден Азар. В концовке напряженного матча Морган не торопился отдавать мяч, за что Азар толкнул его, а потом ударил ногой. Скандал получился громким.

Но у истории 10 лет спустя появилось продолжение. Морган был не простым бол-боем из академии, а сыном владельца клуба. С профессиональным футболом у него так и не сложилось, но в 2016-м он с другом с помощью семьи основал компанию, выпускающую элитную водку. Сейчас его продукт занимает лидирующие позиции на британском рынке, а сам Морган с состоянием в 55 миллионов фунтов попал в список богатейших британцев, не достигших 35 лет. Сейчас он ненамного беднее самого Азара.

Брэд Фридель. Фото Global Look Press

Обратная сторона медали

Впрочем, не всегда стремление преумножить заработанные деньги оборачивается доходом. Все-таки далеко не каждый футболист разбирается в хитросплетениях мира бизнеса и инвестиций. И даже те, кто пытается успешно пристроить свой капитал, в итоге могут оказаться рядом с теми, кто свои миллионные гонорары попросту прокутил.

Например, хорошо памятный болельщикам «Ливерпуля» и «Ромы» норвежец Йон-Арне Рийсе несколько лет назад подал на банкротство. Его компания, основанная вместе с агентом, прогорела, а сам он стал еще и фигурантом дела о мошенничестве на крупную сумму.

У бывшего полузащитника «Астон Виллы» Ли Хендри не оправдались крупные инвестиции в недвижимость, а остатка средств он лишился в результате развода. Бывший вратарь сборной США Брэд Фридель слишком поверил в идею открыть собственную футбольную академию. Он вложил больше 10 миллионов долларов в сооружение инфраструктуры, но бизнес вылетел в трубу и оставил Фриделю только огромные долги. И такие примеры далеко не единичны. В бизнесе очень важно трезво оценивать свои силы, а также пользоваться советами проверенных специалистов.