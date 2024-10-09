Побегалов — о смерти Енина: «Для меня лично это крайне тяжело, ведь Тема — мой воспитанник»

Спортивный координатор «Шинника» Александр Побегалов в комментарии «СЭ» выразил соболезнования по поводу смерти бывшего игрока ярославской команды Артема Енина.

Бывший футболист сборной России Артем Енин скончался на 49-м году жизни.

«Узнали об этом только сегодня, клуб занимается этим. Пока конкретики нет. Могу сказать, что завтра будут похороны, венок от клуба сделаем. Хоть я не люблю говорить громкие слова, но для меня лично это крайне тяжело, ведь Тема — мой воспитанник», — сказал Побегалов «СЭ».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что причиной смерти Енина стала остановка сердца. У спортсмена в последнее время была острая сердечная недостаточность.

Енин выступал за «Шинник», костромской «Спартак», вологодское «Динамо», нальчикский «Спартак», «Урал» и луховицкий «Спартак». За сборную России футболист провел один матч против Испании.

Денис Сафронов