Саудовская Аравия и Уругвай сыграют на групповом этапе чемпионата мира-2026 16 июня

Сборные Саудовской Аравии и Уругвая сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на вторник, 16 июня. Встреча группы H пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами-Гарденс (США). Начало игры — в 01.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа H.

16 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Видеотрансляцию матча Саудовская Аравия — Уругвай можно посмотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Саудовская Аравия — Уругвай можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

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