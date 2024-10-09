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9 октября, 15:13

Мостовой анонсировал скорое выздоровление: «Последний камень на подходе»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал о своем состоянии здоровья после госпитализации.

«Чувствую себя нормально. Сделали сегодня обследование, сказали, что последний камень на подходе, на финишной прямой. Но когда он выйдет — неизвестно. Всего у меня было три камня, остался еще один. Пока я в больнице, о выписке не говорят. Но надеюсь, что на этой неделе меня выпишут», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее стало известно, что Мостовой госпитализирован из-за камней в почках. Бывший футболист во время октябрьской международной паузы должен пройти стажировку у Деяна Станковича, который возглавляет московский «Спартак».

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
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