Саудовская Аравия — Уругвай: стартовые составы на матч чемпионата мира

Стали известны стартовые составы сборных Саудовской Аравии и Уругвая на матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра группы H состоится в Майами (США). Начало — в 01:00 по московскому времени.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Аль-Арби, Аль-Амри, Аль-Тамбакти, Абдулхамид, Аль-Давсари, Аль-Хаибари, Канно, Абулшамат, Аль-Бураикан, Аль-Джуваир.

Уругвай: Муслера, Винья, Оливера, Касерес, Варела, Араухо, Бентанкур, Угарте, Вальверде, Нуньес, Виньяс.

Чемпионат мира. Группа H.

16 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max