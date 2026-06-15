Возинья — после ничьей с Испанией на ЧМ-2026: «Мечтал об этом всю жизнь»

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья поделился эмоциями после ничьей со сборной Испании в матче группового турнира чемпионата мира 2026 года.

«Я мечтал об этом всю жизнь! Мы так долго этого ждали! Все игроки приложили усилия, и мы очень этому рады. Мы знали, что это будет нелегко, ведь Испания — одна из лучших команд в мире», — сказал 40-летний вратарь после игры.

Возинья является игроком португальского «Шавеша», который выступает во Второй лиге. По данным Transfermarkt, его контракт истекает 30 июня, он станет свободным агентом.

Ранее Возинья играл за АЕЛ (Кипр), «Тренчин» (Словакия), «Зимбру» (Молдавия) и «Жил Висенте» (Португалия).