Александр Мостовой рассказал о своем самочувствии после операции

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о своем самочувствии после операции по удалению камней в почках.

«Все нормально прошло, в целом неплохо, завтра будем решать, как и что дальше делать, потому что не до конца, не все камни убрали. Пока нет разговора о выписке, есть несколько камней, главное, чтобы они опять не двинулись, нужно будет смотреть, как действовать. Предварительно пока нет понимания, когда выпишут», — приводит слова Мостового ТАСС.

56-летний Мостовой также известен по выступлениям за «Сельту», «Алавес», «Бенфику», «Кан» и «Страсбург». Он завершил карьеру футболиста в 2005 году. В мае 2023 года экс-игрок сборной России начал обучение на получение тренерской лицензии.