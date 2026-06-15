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Сегодня, 22:12

Популярность вратаря Кабо-Верде Возиньи в соцсетях выросла с 46 тысяч до 1,6 миллиона подписчиков

Руслан Минаев

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья получил значительный прирост подписчиков в соцсетях после матча со сборной Испании на чемпионате мира-2026.

Игра завершилась вничью со счетом 0:0. 40-летний голкипер отразил семь ударов по воротам и был признан лучшим игроком встречи.

До игры на него были подписаны 46 тысяч человек. После матча с испанцами количество увеличилось до 1,6 миллиона.

Испанский защитник Пау Кубарси в&nbsp;матче с&nbsp;Кабо-Верде (0:0).Испанский стыд. Репортаж Рабинера из Атланты

Возинья является игроком португальского «Шавеша», который выступает во Второй лиге. По данным Transfermarkt, его контракт истекает 30 июня, он станет свободным агентом.

Ранее Возинья играл за АЕЛ (Кипр), «Тренчин» (Словакия), «Зимбру» (Молдавия) и «Жил Висенте» (Португалия).

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