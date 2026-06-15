Колыванов не видит фаворита в матче Иран — Новая Зеландия на ЧМ-2026

Бывший главный тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1-го тура ЧМ-2026 Иран — Новая Зеландия.

«Команды примерно одного уровня, нет явного фаворита. Мы не видели игру ни одной, ни другой команды. Будет интересно посмотреть, что они из себя представляют», — сказал Колыванов «СЭ».

Матч группы G Иран — Новая Зеландия пройдет 16 июня и начнется в 04:00 по московскому времени.



Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории выступают 48 сборных.

Давид Петросян