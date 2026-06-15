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15 июня, 23:30

Мостовой о ничьей Испании с Кабо-Верде: «Это не провал. Провал — это Турция»

Дарик Агаларов

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче Испания — Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Испанцы нанесли по воротам соперника 25 ударов, из которых семь в створ. У Кабо-Верде шесть ударов и один — в створ.

«Я же всем наперед сказал, что этот турнир будет отличаться большими сюрпризами. Первый тур еще не закончился, а я уже прав. Такой формат турнира, что впервые три команды из группы может выйти. Испания победит также крупно, как Германия, и выйдет из группы. Что мы увидели от Кабо-Верде? Отбивались и все. Молодцы. Это не провал для Испании. Провал — это Турция. Лишнее подтверждение, что футбол — игра живых людей», — сказал Мостовой «СЭ».

Испания и Кабо-Верде набрали по одному очку. В другом матче группы H сыграют Уругвай и Саудовская Аравия. Игра состоится 16 июня, начало — в 1:00 мск.

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