Александр Григорян: «Какого черта, выходя свежими на своем поле, вы не можете помочь команде?»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян остался недоволен действиями некоторых игроков команды после окончания матча 6-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:2).

«Первый гол пропущенный на первой минуте... Из наших достоин превратился в наши недостатки, — приводит слова Григоряна Youtube-канал «Тамбова». — Один из игроков забыл занять место в правильной зоне, Сулейманов зацепился за мяч, Вандерсон пробежал через пол поля и забил — 0:1. Казалось бы, такое начало... Но оно не повлияло на наше психологическое состояние и мы провели очень качественно первый тайм. Несколько подходов создали, где не хватало решающего удара по воротам. Был очень качественный контроль мяча. Я даже не планировал такого качества.

Второй тайм разочаровал. Все три замены не усилили игру. То есть, в нашей ситуации мы обязаны усиливать игру. И это уже не вопрос только к тренеру и моему штабу, это еще и вопрос к игрокам. Какого черта, выходя свежими на своем поле на 20-25 минут, вы не можете помочь команде? Этот вопрос мы обсудим, безусловно, внутри.

«Краснодар» сколько сыграл матчей энергозатратных, а те игроки которые проводили по 90 минут все равно показывают мобильную игру. Нам мобильности не хватило.

В отличии от «Краснодара» мы вынуждены играть в более энергозатратный футбол. Нам приходится тратить очень много сил на отбор мяча. При это никто не назовет нас кмоандой примитивной, потому что мы в состоянии качественно удерживать мяч

Некоторые игроки проявляют максимальную самоотдачу на поле. Поэтому нам нужна ротация в составе. А получается, что костяк играет один и тот же. С одной стороны это хорошо, потому что состав сыгрывается. С другой стороны, игрокам, которые мало выходят, надо помочь команде».