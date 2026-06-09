Главный тренер молодежной сборной России: «Команда выбрала Хмарина лучшим игроком июньских сборов»

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказал, кого команда выбрала лучшим игроком июньского сбора.

Во вторник, 9 июня россияне одержали победу над сборной Ирака U-23 (1:0) в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Эмирхан Спорт Центр» в городе Манавгат (Турция).

«Хмарин хорошо провел второй тайм, вышел на замену. Здорово помог команде! А по всему сбору — это выбор команды. Мнения разделились, но лучшим команда выбрала Хмарина. С чем и поздравляю», — сказал Шабаров.

Молодежная сборная России провела второй матч против команды Ирака U-23. В первой встрече, которая состоялась 5 июня, россияне выиграли со счетом 5:1.