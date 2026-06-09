Футбол
Молодежные сборные
Новости
ЧМ U-20 ЧЕ U-21 ЧЕ U-19 ЧМ U-17 ЧЕ U-17
Статьи
Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Молодежные сборные

Сегодня, 21:45

Главный тренер молодежной сборной России: «Команда выбрала Хмарина лучшим игроком июньских сборов»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказал, кого команда выбрала лучшим игроком июньского сбора.

Во вторник, 9 июня россияне одержали победу над сборной Ирака U-23 (1:0) в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Эмирхан Спорт Центр» в городе Манавгат (Турция).

«Хмарин хорошо провел второй тайм, вышел на замену. Здорово помог команде! А по всему сбору — это выбор команды. Мнения разделились, но лучшим команда выбрала Хмарина. С чем и поздравляю», — сказал Шабаров.

Молодежная сборная России провела второй матч против команды Ирака U-23. В первой встрече, которая состоялась 5 июня, россияне выиграли со счетом 5:1.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Молодежная сборная России по футболу
Читайте также
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Тухель не ищет таланты. Колонка Казанского — о сборной Англии
Что произошло за день 9 июня. Главное
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Зверев прервал интервью после вопроса об обвинениях в домашнем насилии
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Главный тренер молодежной сборной России: «В матчах теперь видим то, что тренируем. Игроки понимают»
Новости
RSS RSS
Все новости