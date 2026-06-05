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5 июня, 20:55

Шабаров о победе молодежной сборной России над Ираком: «По счету — уверенно, но первые 20 минут оставляли желать лучшего»

Александр Абустин
корреспондент

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров прокомментировал «СЭ» победу в товарищеском матче против Ирака U-23 со счетом 5:1.

У россиян по одному голу забили Александр Помалюк, Иван Бобер, Виталий Бондарев, Тимофей Комиссаров и Степан Глотов. У иракцев отличился Хуссейн Аль-Купайши.

— Как вам победа?

— По счету — уверенная победа. Но первые 20 минут оставляли желать лучшего. Надеюсь, что во втором матче мы начнем лучше. В конце Ирак немного развалился, но первый тайм был достаточно тяжелым.

— Что можете сказать о команде Ирака после этого матча?

— Те матчи, которые мы смотрели с кубка Азии в январе, были у соперника последними. Команда полгода не тренировалась, так что, наверное, ей тяжеловато выходить с листа. Иракцы будут прибавлять от игры к игре, скорее всего. Они действовали так, как мы и ожидали: много игры в глубину, большой центральный нападающий, на котором многое строится, цепкие, неуступчивые.

— Наши футболисты исполнили что-то из того, что вы готовили на тренировках?

— Эпизодами были неплохие переходы. Те голы, которые были забиты после отбора и ответных атак — это удалось. Что касается позиционного нападения — оно не очень получилось. Сохранять мячи тоже не удавалось. Наверное, это те аспекты, где наши резервы скрыты.

— Лучший игрок матча?

— Ахмедов. Надежно действовал в обороне и начинал атаки, спокойно играл на мяче, — отметил Шабаров.

Сборные России и Ирака проведут еще один матч во вторник, 9 июня. Игры проходят в Анталье (Турция).

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