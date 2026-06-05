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5 июня, 19:29

Молодежная сборная России разгромила Ирак

Игнат Заздравин
Корреспондент

Молодежная сборная России в товарищеском матче с крупным счетом победила футболистов сборной Ирака до 23 лет — 5:1.

По голу у россиян забили Александр Помалюк, Иван Бобер, Виталий Бондарев, Тимофей Комиссаров и Степан Глотов. У иракцев отличился Хуссейн Аль-Купайши.

Товарищеский матч

Россия U-21 — Ирак U-23 — 5:1 (1:0)

Голы: Александр Помалюк, 45 (1:0), Иван Бобер, 50 (2:0), Виталий Бондарев, 75 (3:0), Хуссейн Аль-Купайши, 84 (3:1), Тимофей Комиссаров, 88 (4:1), Степан Глотов, 90+2 (5:1)

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Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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