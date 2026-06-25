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Дюков назвал решение ФИФА о допуске России U-15 важным шагом на пути к возвращению всех российских сборных

Алина Савинова

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение ФИФА допустить сборную России U-15 на чемпионат мира-2026.

Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Сообщалось, что ФИФА пригласила к участию все 211 национальных ассоциаций.

«Действительно, сегодня в РФС поступило письмо от ФИФА с формой предварительной заявки для участия в чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей. В ближайшее время мы подтвердим свое участие. Расцениваем это решение ФИФА как важный шаг на пути к полноценному возвращению всех российских сборных в международные соревнования на всех уровнях», — приводит пресс-служба РФС слова Дюкова.

Джанни Инфантино.ФИФА допустила Россию на юношеский ЧМ-2026? Да, но речь идет о турнире совершенно нового формата

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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Александр Дюков
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