В Госдуме РФ назвали историческим допуск сборной России U-15 до чемпионата мира

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ФИФА допустить сборную России U-15 до чемпионата мира по футболу.

Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.

«Это очень серьезная новость. Это первый шаг по восстановлению наших ребят. Нам так долго обещали, говорили последние годы, что допустят молодежь. И мы видели, когда нам что-то обещали в Международной федерации, то наши соседи поднимали дикий вой. Поэтому ФИФА и УЕФА откатывали свое решение. Поэтому считаю, что сейчас это историческое решение и первый шаг к допуску наших взрослых футболистов», — сказал Свищев «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидами ФИФА и УЕФА с 2022 года.