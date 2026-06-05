Сборная России среди игроков до 21 года встретится с командой Ирака среди игроков до 23 лет в пятницу, 5 июня. Игра будет проходить на стадионе «Эмирхан Спорт» в Анталье, стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

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В прямом эфире матч Россия — Ирак покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Молодежная сборная России провела в 2026 году два матча против команд среди игроков до 23 лет: победила Узбекистан (2:1) и с тем же счетом уступила Иордании. Ирак принял участие в Кубке Азии среди команд до 23 лет, сыграв вничью с Китаем (0:0) и Таиладном (1:1) и проиграв Австралии (1:2).

С 2022 года молодежная сборная России не принимает участия в официальных международных соревнованиях.