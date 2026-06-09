Главный тренер молодежной сборной России: «В матчах теперь видим то, что тренируем. Игроки понимают»

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров подвел итоги июньского сбора национальной команды.

Во вторник, 9 июня россияне одержали победу над сборной Ирака U-23 (1:0) в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Эмирхан Спорт Центр» в городе Манавгат (Турция).

«Второй матч был тяжелее, чем первый. Соперник больше владел мячом. Мы создавали моменты, но не реализовали их. Пришлось сделать ряд замен, чтобы поменять игру. Вышедшие ребята добавили свежести. На сборах проделали большую работу. Она стала залогом того, что мы ожидали увидеть в играх. И теперь в матчах мы видим то, что тренируем. Игроки понимают, что мы хотим. Этот сбор нужно занести в актив и по атакующим действиям, и по общему понимаю команды», — сказал Шабаров.

Молодежная сборная России провела второй матч против команды Ирака U-23. В первой встрече, которая состоялась 5 июня, россияне выиграли со счетом 5:1.