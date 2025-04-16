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16 апреля, 13:31

Феликс может вернуться в «Бенфику»

Камила Абдурахманова
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«Бенфика» хочет арендовать Жоау Феликса у «Челси» и планирует подписать полузащитника перед клубным чемпионатом мира, сообщает Record.

Попытка приобрести игрока предпринимается перед началом первого трансферного окна в июне.

Феликс был частью системы «Бенфики» с 2015 по 2019 год, а затем перешел в «Атлетико» за 127 миллионов евро.

Сейчас португалец выступает за «Милан» на правах аренды, проведя 9 матчей в серии А без результативных действий.

Источник: Record
Жоау Феликс
ФК Бенфика
ФК Челси
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