Феликс может вернуться в «Бенфику»
«Бенфика» хочет арендовать Жоау Феликса у «Челси» и планирует подписать полузащитника перед клубным чемпионатом мира, сообщает Record.
Попытка приобрести игрока предпринимается перед началом первого трансферного окна в июне.
Феликс был частью системы «Бенфики» с 2015 по 2019 год, а затем перешел в «Атлетико» за 127 миллионов евро.
Сейчас португалец выступает за «Милан» на правах аренды, проведя 9 матчей в серии А без результативных действий.
Источник: Record
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