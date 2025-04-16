Феликс может вернуться в «Бенфику»

«Бенфика» хочет арендовать Жоау Феликса у «Челси» и планирует подписать полузащитника перед клубным чемпионатом мира, сообщает Record.

Попытка приобрести игрока предпринимается перед началом первого трансферного окна в июне.

Феликс был частью системы «Бенфики» с 2015 по 2019 год, а затем перешел в «Атлетико» за 127 миллионов евро.

Сейчас португалец выступает за «Милан» на правах аренды, проведя 9 матчей в серии А без результативных действий.