«Ювентус» и «Интер» интересуются 18-летним Леони из «Пармы»
Защитник «Пармы» Джованни Леони может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 18-летнего итальянца претендуют «Ювентус» и «Интер».
В текущем сезоне Леони провел 12 матчей в чемпионате Италии, в которых забил гол и заработал красную карточку.
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|
|И
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|Н
|П
|+/-
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|
1
|Интер
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|
2
|Наполи
|32
|20
|8
|4
|51-25
|68
|
3
|Аталанта
|32
|18
|7
|7
|65-30
|61
|
4
|Ювентус
|32
|15
|14
|3
|49-30
|59
|
5
|Болонья
|32
|15
|12
|5
|51-37
|57
|
6
|Лацио
|32
|16
|8
|8
|53-43
|56
|
7
|Рома
|32
|15
|9
|8
|47-32
|54
|
8
|Фиорентина
|32
|15
|8
|9
|49-32
|53
|
9
|Милан
|32
|14
|9
|9
|51-37
|51
|
10
|Торино
|32
|9
|13
|10
|36-37
|40
|
11
|Удинезе
|32
|11
|7
|14
|36-46
|40
|
12
|Дженоа
|32
|9
|12
|11
|29-38
|39
|
13
|Комо
|32
|9
|9
|14
|40-48
|36
|
14
|Верона
|32
|9
|5
|18
|30-59
|32
|
15
|Кальяри
|32
|7
|9
|16
|32-47
|30
|
16
|Парма
|32
|5
|13
|14
|37-51
|28
|
17
|Лечче
|32
|6
|8
|18
|23-52
|26
|
18
|Венеция
|32
|4
|12
|16
|25-44
|24
|
19
|Эмполи
|32
|4
|12
|16
|24-50
|24
|
20
|Монца
|32
|2
|9
|21
|25-56
|15
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38 тур
|19.04
|16:00
|
Лечче – Комо
|- : -
|19.04
|19:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|19.04
|21:45
|
Рома – Верона
|- : -
|20.04
|16:00
|
Эмполи – Венеция
|- : -
|20.04
|19:00
|
Болонья – Интер
|- : -
|20.04
|21:45
|
Милан – Аталанта
|- : -
|21.04
|13:30
|
Торино – Удинезе
|- : -
|21.04
|16:00
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|21.04
|19:00
|
Дженоа – Лацио
|- : -
|21.04
|21:45
|
Парма – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|23
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|17
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|14
|П
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|9
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|26
|2
|3
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|12
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|17
|1
|4
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