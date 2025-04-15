«Ювентус» и «Интер» интересуются 18-летним Леони из «Пармы»

Защитник «Пармы» Джованни Леони может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 18-летнего итальянца претендуют «Ювентус» и «Интер».

В текущем сезоне Леони провел 12 матчей в чемпионате Италии, в которых забил гол и заработал красную карточку.