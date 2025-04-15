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15 апреля, 01:28

«Ювентус» и «Интер» интересуются 18-летним Леони из «Пармы»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Пармы» Джованни Леони может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 18-летнего итальянца претендуют «Ювентус» и «Интер».

В текущем сезоне Леони провел 12 матчей в чемпионате Италии, в которых забил гол и заработал красную карточку.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Парма
ФК Ювентус
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 Аталанта 32 18 7 7 65-30 61
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 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
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 Рома 32 15 9 8 47-32 54
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
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