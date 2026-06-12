«Реал» предложил «Ювентусу» арендовать Мастантуоно

Полузащитник «Реала» Франко Мастантуоно может на правах аренды перейти в «Ювентус», сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринцы проявляли интерес к другому игроку «Реала» Браиму Диасу, но «Реал» пока не готов расставаться с ним. Взамен мадридцы предложили «Ювентусу» арендовать 18-летнего аргентинца без права выкупа.

«Ювентус» взял паузу, но «Реал» не планирует долго ждать, поэтому уже предложил Мастантуоно и другим клубам Серии А.

Мастантуоно перешел в «Реал» летом из «Ривер Плейт». В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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