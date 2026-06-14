Скира: «Рома» заинтересована в Пулишиче

«Рома» запросила информацию о полузащитнике «Милана» и сборной США Кристиане Пулишиче, сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным источника, 27-летний футболист уже несколько месяцев ждет предложения о продлении контракта, и его агенты уже провели переговоры с главным тренером «Ромы» Джан Пьеро Гасперини, а также получили запросы от клубов Премьер-лиги и МЛС.

Пулишич играет за «Милан» с июля 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 34 матчах забил десять голов и отдал четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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