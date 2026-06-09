«Аталанта» уволила Раффаэле Палладино с поста главного тренера

«Аталанта» отправила в отставку главного тренера Раффаэле Палладино, сообщила пресс-служба неаполитанского клуба.

Вместе с 42-летним специалистом команду покинули Стефано Читтерио, Федерико Пелузо, Фабио Корраби, Никола Рива, Маттиа Казелла, Андреа Рампони и Андреа Берти.

Палладино был назначен главным тренером «Аталанты» 11 ноября 2025 года после отставки Ивана Юрича. Под руководством итальянца команда провела 39 матчей (18 побед, 8 ничьих и 13 поражений).

В сезоне-2025/26 «Аталанта» набрала 59 очков и заняла седьмое место в турнирной таблице Серии А.

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