Романо: Аморим готов стать главным тренером «Милана»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим хочет возглавить «Милан», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 41-летний специалист готов принять все условия, которые поставило перед ним на переговорах руководство миланского клуба.

Ранее сообщалось, что Аморим вошел в число кандидатов на пост. Португалец находится без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в январе этого года.

25 мая «Милан» объявил об увольнении главного тренера команды Массимилиано Аллегри, генерального директора Джорджо Фурлани, спортивного директора Игли Таре и технического директора Джеффри Монкады.

«Милан» с 70 очками завершил сезон на пятом месте в Серии А и не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max