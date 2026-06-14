Романо: Аморим готов стать главным тренером «Милана»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим хочет возглавить «Милан», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 41-летний специалист готов принять все условия, которые поставило перед ним на переговорах руководство миланского клуба.
Ранее сообщалось, что Аморим вошел в число кандидатов на пост. Португалец находится без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в январе этого года.
25 мая «Милан» объявил об увольнении главного тренера команды Массимилиано Аллегри, генерального директора Джорджо Фурлани, спортивного директора Игли Таре и технического директора Джеффри Монкады.
«Милан» с 70 очками завершил сезон на пятом месте в Серии А и не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
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4
|Комо
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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13
|Парма
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|0-0
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14
|Кальяри
|0
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|0
|0
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15
|Фиорентина
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
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|0
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|0-0
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19
|Фрозиноне
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|0
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|0
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20
|Монца
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|Рома – Фиорентина
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|23.08
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|Аталанта – Сассуоло
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|Болонья – Лацио
|- : -
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|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
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|Дженоа – Наполи
|- : -
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|Интер – Монца
|- : -
|23.08
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|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
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|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
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