Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

14 июня, 11:00

Романо: Аморим готов стать главным тренером «Милана»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Рубен Аморим.
Фото Getty Images

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим хочет возглавить «Милан», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 41-летний специалист готов принять все условия, которые поставило перед ним на переговорах руководство миланского клуба.

Ранее сообщалось, что Аморим вошел в число кандидатов на пост. Португалец находится без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в январе этого года.

25 мая «Милан» объявил об увольнении главного тренера команды Массимилиано Аллегри, генерального директора Джорджо Фурлани, спортивного директора Игли Таре и технического директора Джеффри Монкады.

Массимилиано Аллегри.В «Милане» — тотальная перестройка после ужасного сезона: уволены Аллегри и три директора. Что пошло не так?

«Милан» с 70 очками завершил сезон на пятом месте в Серии А и не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Рубен Аморим
ФК Милан
Читайте также
Ферран Торрес попал в перекладину, вратарь Возинья остановил «красную фурию». Что случилось в матче ЧМ-2026 Испания – Кабо-Верде
«Чемпионом станут Нидерланды. С интересом буду следить за Узбекистаном». Колонка Черчесова
Флаг-футбол. Первый матч Ирана на ЧМ-2026 омрачен акциями протеста и освистыванием гимна
Начались переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС. Что нужно знать
Что произошло за ночь 16 июня. Главное
Основной очаг возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидирован
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экс-спортивный директор «Аталанты» Д'Амико назначен в «Рому»

Романо: экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим возглавит «Милан»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.08 00:00 Рома – Фиорентина - : -
23.08 00:00 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 00:00 Болонья – Лацио - : -
23.08 00:00 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 00:00 Дженоа – Наполи - : -
23.08 00:00 Интер – Монца - : -
23.08 00:00 Парма – Кальяри - : -
23.08 00:00 Торино – Милан - : -
23.08 00:00 Удинезе – Комо - : -
23.08 00:00 Венеция – Лечче - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости