Источник: «Ювентус» согласовал трехлетний контракт с Мартинесом

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес в ближайшее время присоединится к «Ювентусу», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, стороны уже согласовали трехлетний контракт. При этом отмечается, что 33-летний аргентинец согласился на понижение в зарплате.

Мартинес выступает за «Астон Виллу» с 2020 года. В сезоне-2025/26 он провел 44 матча во всех турнирах, пропустив 49 голов и в 14 играх оставив ворота своей команды в неприкосновенности. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 12 миллионов евро.

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