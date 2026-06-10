Источник: Влахович может продолжить карьеру в «Челси»

«Челси» хочет подписать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, представители английского клуба ведут переговоры с отцом футболиста Милошем Влаховичем, который также является его агентом. Отмечается, что помимо «Челси» к 26-летнему сербу проявляют интерес «Бавария», «Барселона» и «Ньюкасл».

Ранее директор по футбольной стратегии «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подтвердил, что клуб не станет продлевать с Влаховичем контракт, который рассчитан до конца июня.

Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в 2022 году. В сезоне-2025/26 форвард забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах за туринскую команду.

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