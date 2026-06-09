Экс-игрок «Милана» Кессье может перейти в «Ювентус»

Бывший полузащитник «Милана» Франк Кессье может стать игроком «Ювентуса», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 29-летний ивуариец отклонил предложение «Аль-Ахли» о продлении контракта. Его действующее соглашение с саудовским клубом истекает в конце июня. Сам Кессье рассчитывает вернуться в Серию А.

В прошедшем сезоне Кессье провел 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

Ранее Кессье играл за «Барселону», «Милан», «Аталанту» и «Чезену».

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