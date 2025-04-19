Конте: «За 8 в месяцев в «Наполи» я понял, что многое здесь сделать невозможно»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте на пресс-конференции перед матчем 33-го тура чемпионата Италии против «Монцы» намекнул на возможный уход из клуба.

«За эти 8 месяцев в Неаполе я понял, что многие вещи здесь сделать невозможно», — приводит Calciomercato.com слова Конте.

Итальянский специалист имеет действующий контракт с «Наполи» до 30 июня 2027 года.

Матч «Монца» — «Наполи» состоится в субботу, 19 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.