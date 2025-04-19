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Конте: «За 8 в месяцев в «Наполи» я понял, что многое здесь сделать невозможно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте на пресс-конференции перед матчем 33-го тура чемпионата Италии против «Монцы» намекнул на возможный уход из клуба.

«За эти 8 месяцев в Неаполе я понял, что многие вещи здесь сделать невозможно», — приводит Calciomercato.com слова Конте.

Итальянский специалист имеет действующий контракт с «Наполи» до 30 июня 2027 года.

Матч «Монца» — «Наполи» состоится в субботу, 19 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи
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2
 Наполи 32 20 8 4 51-25 68
3
 Аталанта 32 18 7 7 65-30 61
4
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
5
 Болонья 32 15 12 5 51-37 57
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 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
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8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
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 Дженоа 32 9 12 11 29-38 39
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 Кальяри 32 7 9 16 32-47 30
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