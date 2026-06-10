«Фиорентина» пригласила Канчельскиса на 100-летие клуба: «Буду рад увидеть Раньери, Батистуту, Кошту, Тольдо»

Бывший футболист «Фиорентины» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» рассказал о приглашении на 100-летие клуба.

«Меня пригласили на 100-летие «Фиорентины». Пришло официальное письмо. Надо будет ехать туда. Надеюсь, что у меня получится это сделать. Буду общаться с руководством брянского «Динамо» по этому поводу. Если отпустят, буду только рад увидеться там со всеми. По кому больше всего соскучился? По всем и по Италии, в целом (смеется). Буду рад увидеть Раньери, Батистуту, Кошту, Тольдо. Мне повезло быть с ними в одной команде. Само мероприятие пройдет 29 августа», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис выступал за «Фиорентину» с января 1997 года по лето 1998 года. Российский полузащитник перешел во флорентийский клуб из английского «Эвертона», а затем был продан в шотландский «Рейнджерс». За это время он провел 26 матчей за итальянский клуб и забил 2 гола.