«Крылья Советов» обыграли команду из Сербии в товарищеском матче
«Крылья Советов» обыграли «Радник» в товарищеском матче
«Крылья Советов» уверенно обыграли сербский клуб «Радник» в товарищеском матче.
Голами отметились защитник Дмитрий Иванисеня и хавбек Антон Зиньковский.
Товарищеские матчи. Клубы
«Крылья Советов» (Россия) — «Радник» (Сербия) — 2:0 (1:0)
Голы: Иванисеня, 3 (1:0). Зиньковский, 67 (2:0).
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Божин, Солдатенков, Чернов, Якуба, Иванисеня, Ежов, Зиньковский, Глушенков, Цыпченко.
Предупреждение: Ежов, 89.
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