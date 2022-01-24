Футбол
Другие
Товарищеские матчи
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 13:01

«Крылья Советов» обыграли команду из Сербии в товарищеском матче

«Крылья Советов» обыграли «Радник» в товарищеском матче
Виктория Кравченко

«Крылья Советов» уверенно обыграли сербский клуб «Радник» в товарищеском матче.

Голами отметились защитник Дмитрий Иванисеня и хавбек Антон Зиньковский.

Товарищеские матчи. Клубы

«Крылья Советов» (Россия) — «Радник» (Сербия) — 2:0 (1:0)

Голы: Иванисеня, 3 (1:0). Зиньковский, 67 (2:0).

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Божин, Солдатенков, Чернов, Якуба, Иванисеня, Ежов, Зиньковский, Глушенков, Цыпченко.
Предупреждение: Ежов, 89.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Радник (Биелина)
0
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» и «Баник» сыграли вничью в товарищеском матче
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости